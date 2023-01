Madjer s'est-il trompé de public!

La sélection nationale de football A' s'est qualifiée aux quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations des locaux, après avoir battu son homologue éthiopienne au score de 1/0.

Lors de ce match, des scènes contraires à l'éthique et aux principes du football se sont déroulées au stade.

En effet, à la 81ème minute du match, les caméras de réalisation du match ont capté des photos de la légende algérienne Rabah Madjer qui suivait le match à la tribune d'honneur et ont été diffusées sur l'écran géant du stade.

Contrairement à toute attente, les supporters ont sifflé en signe de provocation de l'ancien joueur et entraineur international.

Les internautes ont réagi à ce genre de comportements qui désohonorent le football algérien et ont été unanimes à donner un carton jaune à ce public qui a provoqué un homme connu à l'intérieur du pays comme à l'étranger pour ses qualités.

Scandalisés, les commentateurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ont tous appelé à ne pas confondre entre le "talon d'or" et Madjer qui avait échoué dans son expérience avec "les verts".

Ils ont, même, appelé à réhabiliter Madjer qui aurait été énormément blessé par ce qui s'est passé, alors qu'il était assis en compagnie de plusieurs stars du football arabe et africain.

Enfin, ce n'est pas de cette façon qu'on accueille des évènements footbalistiques continentaux et mondiaux.

Le football est d'abord et avant tout une question d'éducation et de civisme.