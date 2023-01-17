مجمع "إيلاك الجزائر" يحقق ارتفاعا في رقم الأعمال

حقق المجمع العمومي للأجهزة الكهربائية والإلكترومنزلية والإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية "إيلاك الجزائر" خلال 2022 رقم أعمال قدره 21.64مليار دج، بارتفاع قدره 11 بالمائة مقارنة بـ 2021، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الصناعة.

وتم عرض هذه النتائج خلال اجتماع مع مسؤولي المجمع والفروع التابعة له، ترأسه وزير الصناعة، أحمد زغدار، لتقييم أداء المجمع خلال سنة 2022.

وجاءت هذه النتائج "رغم الصعوبات المالية والمديونية المسجلة في عدد من فروعه والظروف الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المدخلات في الأسواق الدولية"، وفقا للبيان.

وينشط المجمع الذي يضم في حافظته 25 فرعا ويوظف أكثر من 7000 عامل، أساسا في الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية، الكوابل والتجهيزات السلكية واللاسلكية وبعض الأدوات التي تدخل في الصناعات الكهربائية.

وتقوم بعض فروع المجمع على غرار "إيني" و"اينيام" و"ألفاترون" و"سوناريك" و"فيلامب" و"دوميلاك"، بإنتاج منتوجات موجهة للجمهور العريض من منتجات إلكترونية وكهرومنزلية (أجهزة التلفزة، أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الكهرو منزلية والمصابيح) فيما تقوم الفروع الأخرى بتصنيع منتجات تدخل في إطار المناولة للصناعات الكهربائية، الصناعات الميكانيكية، الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا الخدمات للمتعاملين الاقتصاديين.

كما شرع المجمع في تجسيد عدد من مشاريع الشراكة مع عدة شركات أجنبية في مجالات صناعة التجهيزات الكهربائية، محولات الضغط العالي، صناعة المصاعد، إنتاج العوازل الكهربائية وإنتاج مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات الشمسية.