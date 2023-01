Mahrez défend Madjer

L'international algérien Ryad Mahrez, joueur du club anglais Manchister City a pris la défense de son ancien entraineur au sein de la sélection national Rabah Madjer, qui a été victime des sifflets des supporters au stade Nelson Mandela à Baraki à Alger en marge du match de l'équipe A' face à l'Ethiopie.

La star de Manchester City a adressé un message aux supporters qui ont sifflé sur Madjer via une story sur son compte Instagram officiel, leur demandant de lui montrer un peu de respect en tant que grand joueur de l’histoire du foot algérien et en tant que bonne personne. « Un peu de respect pour l’un des grands joueurs de notre histoire, et surtout une bonne personne », a écrit le capitaine de l’équipe nationale d’Algérie.

Il est à noter que la légende du football algérien Rabah Madjer a reçu un grand soutien sur les réseaux sociaux depuis cet incident.