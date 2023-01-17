عجال يوضح حول مشاريع "سونلغاز" في ليبيا وإيطاليا

أكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، مراد عجال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم الانتهاء من أشغال ربط 36 منطقة صناعية بالكهرباء والغاز قبل نهاية جوان 2023 مقابل ما يقارب 38 مليار دج بتمويل خاص من سونلغاز.

وبمناسبة انعقاد اجتماع تنسيقي مع المدير العام للغابات جمال طواهرية تحضيرا للمخطط الصيفي لمكافحة حرائق الغابات، أكد عجال أن "المجمع قد التزم بربط 36 منطقة صناعية بشبكة الكهرباء والغاز قبل نهاية السداسي الأول من عام 2023.

من جهة أخرى، كشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز عن إجراء "محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء "جيكول" (جينيرال ايليكتريسيتي اوف ليبيا). وأوضح المسؤول ذاته أن كميات الكهرباء المصدرة "لن تكون كبيرة" في حال ما إذا قامت سونلغاز بنقلها عبر تونس، مبرزا أنه قد تم إطلاق محادثات مع مسؤولي الشركة الليبية بخصوص "مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا"، والذي يجب على الطرفين إيجاد مصادر تمويل من أجله، كما أن انجاز المشروع كهذا "يتطلب وقتا"، حسب المتحدث.

وأكد ذات المسؤول أن سونلغاز تسعى إلى تصدير الكهرباء إلى إيطاليا، مشيرا إلى أن هذا المشروع "لا يزال قيد الدراسة"، كما أعرب عن أمله في إيجاد التمويل اللازم لتجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال".