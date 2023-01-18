وهران: الرياح تتسبب في قطع الكهرباء في عدة مناطق

تسبّبت الرياح القوية التي شهدتها ولاية وهران، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في سقوط أعمدة وكوابل كهربائية وبعض التذبذبات في شبكة التوتر المنخفض.

أفادت فاطمة فلاحي المتحدثة باسم مديرية توزيع الكهرباء والغاز للسانيا، أنّ الرياح القوية التي تراوحت سرعتها ما بين 70 إلى 90 كيلومتراً/الساعة، تسبّبت في سقوط 15 عموداً كهربائياً بكل من بلديات بوتليليس، بطيوة، بوسفر، وادي تليلات وأرزيو، و35 كابلاً كهربائياً منها 15 كابلاً للتوتر المتوسط عبر مناطق نائية.

وتدخلت فرق المقاطعات التقنية التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا، في كل من أرزيو والسانيا وقديل وعين الترك ووادي تليلات لإعادة تموين المناطق المتضررة بالكهرباء. وسجّلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للسانيا بعض التذبذبات في شبكة التوتر المنخفض للكهرباء بسبب احتكاك وتلامس الكوابل والعوازل الكهربائية ببعض المناطق الريفية على غرار سيدي بختي ودوار خدايمية والسلاطنة.

وتغطي مديرية توزيع الكهرباء والغاز للسانيا 24 بلدية من مجموع 26 جماعة محلية بالولاية فيما تغطي مديرية وهران عاصمة الولاية وبلدية بئر الجير.

من جهة ثانية، أشار الناطق باسم المديرية المحلية للحماية المدنية، النقيب عبد القادر بلالة، إلى تسبّب الرياح أيضاً في سقوط حاوية فوق جسر على مستوى الطريق الوطني رقم 11 عند مدخل بلدية قديل وشجرة بالطريق العمومي بحي جمال الدين بعاصمة الولاية، لافتاً إلى أنّه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.