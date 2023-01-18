هذا ما قالته شقيقة رابح ماجر

تحدثت الإعلامية، نعيمة ماجر، شقيقة أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، عن قضية التصفيرات التي تعرض لها أخوها، أمس الثلاثاء، بملعب نيلسون مانديلا.

وكتبت نعيمة ماجر على صفحتها في "الفايسبوك": إخواني الجزائريين رجاء افتحوا دفاتر عائلة ماجر وستجدون ما يسركم بإذن الله تعالى فليس في عائلتنا فاسد ولا خائن لوطنه وشعبه والحمد لله .. رابح ماجر رجل من ظهر رجل شريف نظيف طيب خدوم متواضع يعشق الجزائر ويحتوي أهله بكل الحب وروح المسؤولية".

وأضافت "أحب كرة القدم فتفرغ لها بكل جد ومثابرة فحقق نجاحات ومكاسب لبلده وصنع نفسه بنفسه بفضل الله تعالى ورضا الوالدين والتزام وتشجيع الجزائريين الذين أحبوه ووثقوا فيه وساندوه حتى أصبح أسطورة جزائرية عربية إفريقية وعالمية بدون فخر".

وحسب نعيمة ماجر فإن شقيقها كان عرضة لمؤامرة بمجرد تعيينه مدربا للفريق الوطني من طرف أعداء النجاح، والذين عملوا على "تشويه صورة ماجر بالإشاعات المغرضة والأخبار المزيفة لاستفزاز الجزائريين و التصريحات الكاذبة المنسوبة إلى ماجر".

وأكدت الإعلامية السابقة في التلفزيون الجزائري أن ذات الأطراف صورت للجزائريين أن ماجر ناهب لأموال الشعب وغيرها من التهم، مضيفة "أنا هنا أتحدى أي واحد من أي موقع كان أن يأتي بدليل واحد على فساد ماجر ولن يفعل لأن ماجر أياديه بيضاء ولم تمتد أبدا إلى مال حرام والعياذ بالله".

وختمت نعيمة ماجر منشورها "أخي رجل شريف نظيف وستكشف لكم الأيام ذلك، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. عيونكم تنام وعين الحي القيوم لا تنام. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".