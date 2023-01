La rencontre Gouvernement-walis demain à Alger

La rencontre Gouvernement-walis se tiendra, jeudi au Palais des nations à Alger, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Placée sous le thème "Développement local : évaluation et perspectives", cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des actions entreprises ces trois dernières années en matière de développement local, selon le programme établi par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Il s’agit aussi d’analyser l’état de mise en œuvre des orientations du président de la République et d’établir un bilan des actions engagées, ainsi que leur impact sur l’amélioration des conditions de vie du citoyen et sur l’économie locale.

Les participants se pencheront également, dans une vision prospective, sur le processus visant à accélérer le développement socio-économique local à travers une feuille de route globale et cohérente, note la même source.

La démarche méthodologique adoptée pour cette réunion sera l’évaluation sur la base d’un regroupement des wilayas en zones : Est, Ouest, Nord, Sud et Hauts-Plateaux, en vue de faire valoir les synergies et les complémentarités entre les différentes wilayas du pays, la valorisation des potentiels, des vocations et des avantages comparatifs que recèle chacune d’elle, précise-t-on.

La rencontre, qui sera organisée en séance plénière, abordera essentiellement trois thématiques, à savoir l'évaluation d’étape de la mise en œuvre des mesures en matière de développement socio-économique local, les perspectives d’avenir pour la consolidation du processus de développement socio-économique local et la collaboration entre les walis et le médiateur de la République pour assister les citoyens et les investisseurs.