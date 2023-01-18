رئيس الجمهورية يصدر عفوا في حق رشيد نكاز

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عفوا في حق الناشط السياسي رشيد نكاز المتواجد في السجن منذ عدة أشهر، حسب ما علمته "الخبر".

للإشارة، فإن محكمة الشلف كانت قد أدانت رشيد نكاز بالسجن لمدة سنة واحدة خلال خريف سنة 2022، برفقة ابن أخيه، على خلفية تنظيمهما وقفة احتجاجية أمام المؤسسة العقابية بحي بن سونة، ورفضهما إخلاء المكان والاستجابة لمصالح الأمن التي طلبت منهما مغادرة المكان.

وتمسك نكاز برأيه، حينها ودخل معهم في شجار لفظي، فوجهت له عدة تهم، منها التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيأة نظامية والمساس بالوحدة الوطنية.

كما سبق للقضاء إدانة رشيد نكاز بأحكام قضائية قبل ذلك، منها عام حبسا على خلفية تورطه في إصدار منشورات تمس بالمصلحة الوطنية.