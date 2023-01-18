الحكومة تجتمع بالولاة غدا

تجتمع الحكومة بولاة الجمهورية، غدا الخميس بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، في خامس لقاء يتم تنظيمه تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك بهدف تقييم ما تم تجسيده من توجيهات وتوصيات منبثقة عن اللقاءات السابقة، واستشراف آفاق تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطن.

ويهدف هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار "التنمية المحلية: تقييم وآفاق"، ويجمع أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين، إلى التقييم والتقويم والاستشراف في إطار تحقيق مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي.