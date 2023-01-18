سعيد بوتفليقة يرفض الإجابة على أسئلة القاضي

رفض شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة، اليوم الأربعاء، الإجابة على أسئلة قاضي الحكم أمام الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان رمضان.

وقال سعيد بوتفليقة في رده على القاضي لدي مثوله عن بعد من سجن لبيض سيد الشيخ بولاية البيض: "لم يتم سماعي في التحقيق فلا تطرحوا عليا أي سؤال و لن أجيبكم عن أي شيء".

ويواجه سعيد بوتفليقة، رفقة أكثر من 70 متهما، تهما تتعلق بجنحة تبيض الأموال وإخفاء الممتلكات والتصرف فيها.

وبدأ القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان رمضان، اليوم سماع المتهمين بعدما أجلت القضية لثلاثة مرات.

وتعد القضية آخر ملف يختتم المتابعات القضائية التي مست "أوليغارشيا" حقبة الرئيس السابق، بعدما تم دمج جميع القضايا في ملف واحد لوحدة الأطراف والسبب.