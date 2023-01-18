تعادل سلبي بين الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار

افترق منتخبا الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار على نتيجة التعادل السلبي في المقابلة التي جمعتهما على ملعب 19 ماي بعنابة، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

ولم يجد لاعبو الفريقين الطريق نحو الشباك رغم الفرص العديدة التي أتيحت خلال التسعين دقيقة، وسط حضور جماهير كبير رغم الأجواء الماطرة.

ويعتبر هذا التعادل السلبي الثاني للكونغو الديمقراطية بعد ذلك المسجل أمام أوغندا، فيما تتحصل كوت ديفوار على نقطتها الأولى في المنافسة.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، يواجه المنتخب الكونغولي نظيره السنغالي وتتقابل كوت ديفوار مع أوغندا.