تعزيز الأسطول البحري بسفينتين وكراء باخرة

أكد المدير العام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين وحيد لكحل عياط، أن المؤسسة وضعت مخطط عمل يرمي لتحسين المردودية، بالإضافة إلى إمضاء اتفاقية إطار للشروع في عملية الرقمنة التي ستمس بصفة أولية منصة حجز التذاكر.

كما كشف ، اليوم الأربعاء، وحيد لكحل عياط في جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، عن قرار الدولة الخاص باقتناء سفينتين جديدتين، وكراء باخرة من أجل تعزيز الأسطول وتلبية الطلب المتزايد. وخلال المناقشة، ثمنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية برئاسة سليم مراح بالاشتراك مع لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكي برنامج ومخطط المؤسسة الساعي إلى تحسين مردوديتها والشروع في عملية الرقمنة، كما شددوا على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ومسايرتها للمعايير الدولية.

من جهة أخرى، طالب أعضاء اللجنتين إعادة النظر في نجاعة الخط البحري نابولي (إيطاليا) - الجزائر وتحويله إلى مدينة جنوى الإيطالية.