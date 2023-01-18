وزير المجاهدين يؤدي زيارة للمجاهد عثمان دمرجي

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى المجاهد الرمز عثمان دمرجي، عضو جيش التحرير الوطني وأحد أعضاء فرقة "كوموندو الضفادع البشرية" أثناء الثورة التحريرية، للاطمئنان عليه و على وضعه الصحي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار "مواصلة تنفيذ برنامج القطاع في شطره المتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق وفي إطار الفعاليات المخلدة لستينية عيد الاستقلال في شطره التكريمي للمجاهدين وأرامل الشهداء"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وخلال هذه الوقفة التكريمية، أكد الوزير أن هذه الزيارات لفئة المجاهدين وأرامل الشهداء "تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص إيلاء كل الاهتمام والتكفل بهذه الفئة التي صنعت مجد الجزائر"، مؤكدا أن هذه الالتفاتة تعد "عربون وفاء وتقدير" لما قدمه هذا المجاهد الرمز ضمن فرقة الضفادع البشرية إبان الثورة التحريرية، خلال عمليات كبرى استهدفت مراكز العدو في الموانئ وأعماق البحار كسلاح استراتيجي في مواجهة سفن العدو منذ نهاية 1956.

وأضاف أنه سيتم "تخصيص جناح خاص لهذه الفرقة بالمتحف الوطني للمجاهد للتعريف بتاريخ تأسيسها وأهدافها وذلك اعتمادا على أرشيف الصور الذي لا يزال يحتفظ به المجاهد عثمان دمرجي، والذي سيتم طبع مذكراته خلال هذه السنة ضمن برنامج الطبع وإعادة الطبع لعديد الكتب والمذكرات بمناسبة الستينية