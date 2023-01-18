رحلة بحرية تجارية إلى موريتانيا والسنغال

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، عبر موقعها الإلكتروني، عن برمجة رحلة بحرية تجارية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا (موريتانيا والسنغال) يوم السبت 28 جانفي الجاري.

وجاء في البيان : "تنهي الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية -ألجكس- إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج أو التصدير، عن برمجة رحلة بحرية تجارية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا (موريتانيا و السنغال)، عبر الباخرة الجزائرية (قوراية) يوم السبت 28 جانفي 2023".

ودعت الوكالة المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بالتصدير إلى هاتين الدولتين، للتقرب من الشركة الوطنية للنقل البحري (كنان-ماد) من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتسجيل وشحن بضائعهم في أقرب الآجال.