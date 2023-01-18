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رحلة بحرية تجارية إلى موريتانيا والسنغال

مال و أعمال
18 جانفي 2023 ()
خ.د
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 أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، عبر موقعها الإلكتروني، عن برمجة رحلة بحرية تجارية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا (موريتانيا والسنغال) يوم السبت 28 جانفي الجاري.

وجاء في البيان : "تنهي الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية -ألجكس- إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج أو التصدير، عن برمجة رحلة بحرية تجارية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا (موريتانيا و السنغال)، عبر الباخرة الجزائرية (قوراية) يوم السبت 28 جانفي 2023".

ودعت الوكالة المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بالتصدير إلى هاتين الدولتين، للتقرب من الشركة الوطنية للنقل البحري (كنان-ماد) من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتسجيل وشحن بضائعهم في أقرب الآجال.

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