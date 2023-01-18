أمطار وثلوج على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة يتخللها في بعض الأحيان نشاط رعدي وتساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطارا غزيرة يتخللها في بعض الأحيان نشاط رعدي ستتساقط طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات عنابة، سكيكدة، الطارف، ڤالمة، سوق أهراس، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، عين الدفلى، المدية، البليدة، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، تيارت وسعيدة.

وأضافت نفس المصالح إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذه النشرية ستتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

من جهة أخرى سيتواصل تساقط الثلوج طوال نهار اليوم حتى الساعة السادسة مساء على مرتفعات وجبال ولايات سكيكدة، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيارت، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة والمسيلة. وسيتراوح سمك الثلوج المتساقطة بين 05 و20 سم.