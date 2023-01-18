ثلوج وأمطار على هذه الولايات

نبّهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، إلى استمرار تساقط الثلوج والأمطار على المرتفعات الشرقية لما لا يقلّ عن إحدى عشرة ولاية، التي يزيد علوها عن 800/ 900 متر، وسيصل سمك الثلوج إلى 10 سنتيمترات.

وفي نشريتين خاصتين متزامنتين، أفادت ذات المصالح أنّ الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: باتنة، ميلة، قسنطينة، خنشلة، أم البواقي، سوق أهراس، سكيكدة، تبسة وڤالمة، إصافة إلة ولايتي سطيف وبرج بوعريريج، علماً أنّ صلاحية هذه النشرة تمتدّ إلى غاية مساء اليوم الخميس على الساعة السادسة (18:00).

كما سيستمر تساقط الأمطار بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ميلمتراً، ومن المحتمل أن تفوق محلياً الـ 50 ميلمتراً، على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، ڤالمة، سوق أهراس، جيجل وبجاية، مع الإشارة إلى أنّ صلاحية هذه النشرة ستنتهي على السادسة من مساء اليوم.