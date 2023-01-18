تيارت: وفاة ثلاثة أشخاص في اصطدام بين شاحنة وسيارة

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في حادث مرور وقع صباح اليوم الخميس على مستوى الطريق الوطني رقم 40 في شطره العابر لإقليم بلدية المهدية بولاية تيارت.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها بأن إسعافاتها تدخلت صبيحة هذا الخميس في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة (06:45) من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة أجرة تعمل على خط تيارت ـ سطيف على مستوى الطريق الوطني رقم 40 في محوره المار بتراب بلدية المهدية في ولاية تيارت.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة ثلاثة أشخاص في عين المكان أعمارهم تتراوح بين 33 و60 سنة وإصابة أربعة آخرين تراوح أعمارهم بين 23 و45 سنة بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهم الإسعافات الأولية في موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف المحلي، وهو نفس المؤسسة الصحية التي استقبلت مصلحتها لحفظ الجثث الثلاثة المتوفين.