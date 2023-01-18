أم البواقي: إيداع طالب ثانوي الحبس

أودع يوم أمس الأربعاء طالب يدرس في الطور الثانوي رهن الحبس المؤقت بتهمة الاعتداء بالضرب على مشرفة تربوية موظفة بثانوية عناب ميلود، ببلدية سوق نعمان في ولاية أم البواقي، حسب ما ورد في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة.

وورد في ذات البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الرأي العام أنه وبتاريخ 16 يناير 2023 تلقت مصالح أمن دائرة سوق نعمان مكالمة هاتفية مفادها تعرض المدعوة (م.أ)، 33 سنة، مشرفة تربوية بثانوية عناب ميلود ببلدية سوق نعمان لاعتداء بالضرب داخل مقر الثانوية من قبل المشتبه فيهما المدعوين (ش-ع-ن) البالغ من العمر 18 سنة، طالب بثانوية عناب ميلود و (ش-ع-س) والد الطالب البالغ من العمر 56 سنة والموظف بذات الثانوية. "

وأضاف البيان أنه "فور ذلك تنقل عناصر الأمن إلى مقر الثانوية للوقوف على حيثيات الوقائع، كما تم نقل الضحية إلى المستشفى، حيث تلقت الإسعافات اللازمة وغادرت المستشفى، وقد تم فتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع".

وأردف أنه "بتاريخ 18 يناير 2023 تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية وإحالة ملف القضية على قسم الجنح بمحكمة عين مليلة وفقا لإجراءات المثول الفوري، بعد توجيه الاتهام للمدعوين (ش-ع-ن) و (ش-ع-س) لارتكابهما جنحة التعدي بالعنف على موظف أثناء مباشرة وظائفه، على أساس المادة 148، الفقرة الأولى من قانون العقوبات".

كما " تم بنفس التاريخ الأمر بوضع المتهم (ش-ع-ن) رهن الحبس المؤقت وترك المتهم (ش-ع-س) في حالة إفراج، مع تأجيل القضية لجلسة الأربعاء 25 يناير 2023''، استنادا إلى ذات البيان.