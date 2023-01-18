أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بنحو 1 بالمائة وذلك لليوم الثاني على التوالي، في ظل مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.20 بالمائة إلى 78.53 دولار للبرميل. في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.96 بالمائة إلى 84.16 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على تراجع بعد جلسة متقلبة، مع مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عقب صدور بيانات اقتصادية.