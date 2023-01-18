نهائي كأس الخليج: قتيل وجرحى في تدافع للمشجعين

توفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور المباراة النهائية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 آخرين". وأضاف المصدر، أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".

وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ 25، في المدينة الرياضية بالبصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.