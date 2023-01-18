صدور الأحكام في قضية شكيب خليل وولد قدور

اصدرت الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي بمحكمة عبان رمضان اليوم أحكامها الابتدائية في حق كل من ولد قدور وعمار غول وشكيب خليل وغيرهم.

وأدانت الغرفة الثالثة للقطب المتهم شكيب خليل بعقوبة 20 سنة سجنا نافدا و1 مليون غرامة نافدة مع الابقاء على الأمر الدولي بالقبض عليه.

مع إدانة المتهم بجاوي فريد على تهمة منح امتيازات غير مبررة واختلاس وتبديد الأموال العمومية، بـ 5 سنوات حبسا نافدا و5 ملايين دج غرامة نافذة.

كما أدان القطب في نفس القضية ولد قدور عبد المومن بـ 10 سنوات حبسا نافدا و10 مليون غرامة نافذة وعمار غول بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دج نافذة.

المحكمة أبقت كذلك على الأمر الدولي بالقبض في حق المتهم بجاوي فريد مع الزام كل من المتهمين شكيب خليل وبجاوي فريد وعمار غول، بدفع تعويض قدره 10 ملايين دج للطرف المدني شركة سوناطراك.