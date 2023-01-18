مباشر: لقاء الحكومة مع الولاة

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى قصر الأمم (الجزائر العاصمة) للإشراف على افتتاح أشغال لقاء الحكومة - الولاة الذي ينظم تحت شعار: "التنمية المحلية: تقييم وآفاق" في إطار تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله الى قصر الأمم كبار المسؤولين في الدولة، نقترح عليكم متابعة أهم أطواره:

الرئيس تبون: القرارات المتخذة مكنت من خلق 52 منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا.

الرئيس تبون: نتائج القرارات التي اتخذناها سابقا مكنتنا في ظرف 3 أشهر من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الأمر الذي ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية.

الرئيس تبون: اللقاء يرمي إلى تتبع مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات والقضاء على البيروقراطية.

الرئيس تبون: الولاة شاركوا في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية.

الرئيس تبون: أدعو إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة خاصة وأن هذه المرحلة هي مرحلة تحديات إستراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي، الغذائي والمائي.

الرئيس تبون: نسعى إلى تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير.