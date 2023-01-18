حصيلة حوادث المرور في أسبوع

توفي 8 أشخاص وأصيب 367 آخرون بجروح في 329 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جانفي الجاري، حسبما أفادت به، اليوم الخميس، حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الفارط، عرفت حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(+48) حادثا، وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ (+29) جريحا، مع تسجيل ارتفاع عدد الوفيات بحالة واحدة (+1).

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.