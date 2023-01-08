دولة عربية تتصدر مؤشر أكثر دول العالم أمانا

تصدرت دولة قطر قائمة أكثر دول العالم أمانا للسنة الخامسة على التوالي، وفقا لقاعدة البيانات "نامبيو" التي شملت إحصاءاتها 142 دولة.

وحققت قطر 85.2 نقطة على مؤشر الدول الآمنة لعام 2023 وفقا لنامبيو، وتلتها في المراكز العشرة الأولى الإمارات وتايوان وجزيرة مان وسلطنة عمان ثم هونغ كونغ وأرمينيا واليابان وسويسرا والبحرين.

وتهتم "نامبيو" بتقييم درجة الأمان في دول العالم، وتصدر تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على رصد معدلات الجريمة وفقا لقوانين كل دولة.

ويعدّ تفوق قطر وفق هذا المؤشر امتدادا لما سجلته في السنوات الماضية، حيث حافظت على المركز الأول عربيا منذ عام 2015، كما تصدرت القائمة عالميا منذ 2019.

وسجلت قطر أيضا مراكز متقدمة وفق مؤشرات أخرى، حيث حلّت بالمرتبة الأولى عربيا والـ 23 عالميا في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما اجتماعيا لعام 2022 من بين 163 دولة، وفقا لتقرير معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، الذي نشر في جوان الماضي.