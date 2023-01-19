ناديان يصرفان النظر عن ضم عوّار

كشفت تقارير فرنسية وإيطالية، أن مسؤولي نادي أولمبيك ليون الفرنسي يفكرون في التخلي عن حسام عوار خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وحسب موقع "فوت 7/7" الفرنسي، فإن فريق " لوال" يريد كسب بعض العائدات المالية جرّاء بيعه وهو الذي ينتهي عقده في صيف 2023 بالرغم من أنه ليس هناك اي شيء رسمي لحد الآن.

ووفق المصدر ذاته، فإن ناديي روما وآسي ميلان الإيطاليان صرفا النظر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب بعد أن كانت الأمور جادة خلال الفترة الماضية، لكن دون إعطاء الأسباب.

وختم " فوت 7/7/"، أن الوجهة الأقرب لعوّار المرشح للالتحاق بالمنتخب الجزائري شهر مارس المقبل، سيكون نادي بيتيس الإسباني الذي يلعب له زميله نبيل فقير المعوّل عليه كثيرا من إدارة النادي الأندلسي ليكون طرفا في الصفقة نظرا لعلاقته الوطيدة مع صاحب الـ 24 عاما.