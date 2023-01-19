تيارت: إصابة 16 تلميذا باختناق بغاز أول أكسيد الكربون

أصيب، اليوم، 16 تلميذا بمدرسة محمد مغراوي بحي بلزرق بأعالي مدينة تيارت، ببداية اختناق بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث عن مدفأة بالقسم.

و علم من مصادر إسشفائية أن التلاميذ يدرسون بقسم الثالثة ابتدائي تتراوح أعمارهم بين 8 و 10 سنوات، من الجنسين تلقوا العلاج بمصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى يوسف دمارجي في حدود العاشرة صباحا، مرفوقين بمدير المدرسة، و غادر جميعهم المستشفى بعد نحو ساعة، في ظروف صحية جيدة حسبما علمنا من أحد أعضاء الفريق الطبي.

و تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية لنقل التلاميذ في حدود التاسعة و 40 دقيقة، كانت تظهر عليهم أعراض بداية الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون كما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية.