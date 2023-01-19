ماجر .. الصورة والأسطورة

الأمر لم يكُن اعتباطيا لمّا طغت صورة الأسطورة رابح ماجر على مواقع التواصل الاجتماعي وغطّت حتى على الحدث الكروي في اليوم نفسه واليوم الذي يلي ..

الأمر ببساطة كان عفويا .. فقد زاد عن حده تصفير جماهير ملعب نيلسون مانديلا "رمز الكفاح" على صاحب الكعب رابح ماجر "رمز النجاح"، حتى انقلب إلى ضدّه .. وقد تناقل العالم كله سقوط معنى "الرموز" عن قاموس الجماهير الجزائرية، أو البعض منها، حتى صارت تُسوّق تلك "الصورة" انعدام بُعد النظر لـ"المُصَفّرين" وافتقار الفِكر لديهم لتقدير قيمة ورمزية "الأسطورة".

ما قرأته مرة عن الزميل "مسعود علال" في إحدى تغريداته حول طابع "الزكارة" الذي يطال أي "أسطورة" من طرف فئة تتصدّر "قسرا" المشهد "التسويقي" لـ"صورة" الجزائر، يقترب من الواقع والحقيقة، إن لم يكن ما خلُص إليه الزميل الصحفي المحترف، هو حقيقة الواقع الذي توثّقه بالصوت والصورة، التصفير على الأسطورة وتجعل منه أدلة على وقائع.

بالعقب "كسر" كبرياء البايرن .. وبلمسة فنان في مونديال "الإسبان، جعل للجزائر "شان" أمام النجوم الألمان .. وبشارة "قبطان" قاد "الخضر" للتتويج بأول "كان".. نجم من الجزائر بدأت القصة بعنوان .. حتى أن رابح ماجر .. اللاعب والإنسان.. خلّده الزمان واسمه يتردد في كل مكان حتى الآن .. وفي نهاية البيان .. وعند عرس "الشان".. لم يأت من المدرجات البرهان .. وجاء بدل تقدير تصفيرا من "أيّ كان"، على صورة أسطورة قدّمها المخرج مرة ثانية للعيان.

وجَب دق ناقوس الخطر بعد الذي حدث بملعب "مانديلا"، فصورة إهانة جماهير الجزائر لأساطيرها خطر على صورة الجزائر، ولعل اختلاف الرؤى بشأن صورة رابح ماجر على الشاشة العملاقة للملعب بين الجماهير الجزائرية ومسؤولي الهيئة الإفريقية يوضّح الصورة أكثر .. فردة فعل الحضور كانت "تصفيرة" وقدّرت "الكاف" مخالفة الجمهور بوصف "أسطورة" .. ومن هنا نفهم الأبعاد المسجلة في التعامل مع الأساطير والاستثمار في صورهم، بين "محترفي التقدير" وبين "هواة التصفير".

وحتى إن كان رابح ماجر النجم لم يبلغ كمدرب النجومية التي بلغها كلاعب، إلا أنه يبقى واحدا من أجمل أساطير الكرة الجزائرية، بل هو صورة لـ"أيقونة" تزرع أملا جميلا في قلوب شباب الجزائر بمشوار صنع منه نجما وأوصله طموحه إلى القمة انطلاقا من الصفر .. مشوار يحفظ له حق التقدير وليس التصفير.

من المؤسف أن تضمّ ملاعبنا فئة من جماهير فاقدة للبوصلة والمعالم، ومن المؤسف أن تُسوّق صورها تلك المشاهد التعيسة لكل عالم .. صورة اختارها المخرج، عن قصد أو دون قصد، لتكون "مسيّرة" نحو ردة فعل محتملة ومتوقّعة .. حين جعل الشاشة العملاقة تنقل لجماهير ملعب مانديلا صورة المدرب الوطني الحالي وبعدها المدرب الوطني السابق ..

"مات الملك .. عاش الملك" .. هي طبيعة وردّة فعل تكاد تكون متوارثة بين "فئة" من جماهير محسوبة على الجزائر .. ففي الوقت الذي حرص فيه النجم الكامروني صامويل إيتو على تقدير صاحب الكرة الذهبية الإفريقية لخضر بلومي وأخذ صورة تذكارية مع "الأسطورة"، احتفظ الأسطورة رابح ماجر صاحب "الكرة الذهبية" الإفريقية، من الجمهور الجزائري بـ "أسوأ ذكرى" عن تلك الصورة.

من العيب والعار إلصاق السلوكات المشينة، "قسرا، بالجزائر وجعل مدرجات ملاعبها فضاء لـ "صور أسطورية" تُحوّلها مواقع التواصل الاجتماعي إلى مواد دسمة لتفاعل اجتماعي .. وفي الوقت الذي "تُغري" فيه الأمم نجوما وأساطير بغية ضمان أفضل تسويق لكرتها بتلك الصورة، تتلاشى عندنا الهِمم ونهاجم نجومنا وأساطير كرتنا بالصوت والصورة.