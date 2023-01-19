امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي "إلزامي"

أقرت وزارة التربية الوطنية بـ"إلزامية" مشاركة تلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي في امتحان تقييم المكتسبات الذي سيدخل حيز التنفيذ هذه السنة، مؤكدة أن عدم المشاركة في هذا الامتحان من شأنه حرمانهم من الانتقال لمرحلة التعليم المتوسط.

وأكدت الوزارة في تعليمة لها "إلزامية إجراء امتحان تقييم المكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي لكل تلميذ يزاول دراسته في مستوى السنة الخامسة من التعليم الابتدائي"، مشيرة إلى أن "عدم مشاركة التلميذ في هذا الامتحان يحرمه من الانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط مهما كان معدله السنوي في التقويم المستمر".

وجددت الوزارة في ذات المنشور، التأكيد على أن "الانتقال إلى السنة الأولى متوسط يتم باحتساب المعدل السنوي للتقويم المستمر دون سواه"، و"عدم احتساب نتائج امتحان تقييم المكتسبات في قبول التلميذ في السنة الأولى من التعليم المتوسط".

وبالمناسبة، حددت الوزارة الفترة الممتدة من 5 إلى 23 فيفري المقبل للتسجيل لهذا الامتحان في المدرسة الابتدائية أو في مؤسسة خاصة للتربية والتعليم، كما منحت لمديري المؤسسات التعليمية تولي مهمة التسجيل على الأرضية الرقمية باستعمال رقم التعريف المدرسي للتلميذ.

وفي نفس السياق، أفاد نفس المنشور أن مدير المؤسسة التعليمية يتكفل أيضا باستخراج قائمة التلاميذ المسجلين في الامتحان من النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، يختمها ويوقعها ويرسلها إلى مديرية التربية في أجل أقصاه 28 فيفري 2023، مع الحرص على تحيين هذه القائمة في النظام المعلوماتي كلما دعت الحاجة.

وحسب ذات المصدر،"يشمل امتحان تقييم المكتسبات 7 مواد هي اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية وكذا الرياضيات والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والتربية العلمية وتكنولوجيا والتربية المدنية".

يذكر أن وزير التربية الوطنية،عبد الحكيم بلعابد، كان قد أكد أن "امتحان تقييم المكتسبات الذي سيدخل حيز التنفيذ هذه السنة سيكون ذا طابع محلي وينظم على مستوى المقاطعات التفتيشية"، معتبرا أنه من شأنه "منح حظوظ أوفر للتلاميذ في استكمال مسارهم الدراسي والتقليل من نسب الإعادة في السنة الأولى متوسط".