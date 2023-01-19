الإطاحة بشبكة إجهاض في البليدة

أوقفت مصالح أمن ولاية البليدة شبكة إجرامية منظمة كانت تقوم بإجهاض النساء الحوامل بطريقة غير شرعية، حسبما علم اليوم الخميس من هذا الجهاز الأمني.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة أن فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الرابع تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة كانت تقوم بإجهاض النساء الحوامل بطريقة غير شرعية بأحد المنازل، مكونة من سبعة أشخاص (ست نساء و رجل واحد).

وأضاف المصدر أن هذه العملية مكنت من ضبط واسترجاع كمية معتبرة من المعدات الطبية وشبه الطبية المجهزة للاستعمال في عمليات الإجهاض و مجموعة من الأدوية والحقن التي تستعمل لذات الغرض.

وأشار المصدر أيضا إلى ضبط عدد من الوصفات الطبية الفارغة و المختومة كان عناصر الشبكة يستخدمونها لاقتناء الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، لافتا إلى تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بعد استكمال الإجراءات القضائية.