المنتخب العراقي بطلا للخليج بعد 35 سنة

توج المنتخب العراقي، اليوم الخميس، بكأس الخليج بعدما تجاوز نظيره العماني بهدف دون مقابل في النهائي الذي أقيم على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية.

وشهدت المقابلة سيناريو مثير واحتكم المنتخبان إلى الوقتين الإضافيين قبل أن يحسمها أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان مصدران طبي أفاد أن شخصا على الأقل قُتل وأصيب العشرات بجروح إثر تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة، الذي اكتظ عن آخرة قبل ساعات عن صافرة البداية.

ويعتبر هذا اللقب الرابع لـ"أسود الرافدين" في المنافسة والأول منذ سنة 1988، كما أن العراق استقبل البطولة على أرضه للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، مر خلالها بالعديد من الحروب والنزاعات.