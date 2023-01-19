مشاريع مهمة تنتظر ولايات الجنوب

أكد عدد من ولاة الجمهورية المشاركين اليوم الخميس في لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم بالعاصمة أن ما تم تحقيقه من انجازات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ساهم بشكل كبير في إنعاش عديد القطاعات الإستراتيجية.

وجاءت مداخلات كل من ولاة ولايات أدرار البيض تلمسان قسنطينة وتيزي وزو بصفتهم ممثلين لمناطق الشمال والجنوب والهضاب العليا في إطار تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية حيث استعرضوا أبرز ما تم تحقيقه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة للقضاء على الفوارق التي كانت مسجلة بين مختلف الولايات.

ومن هذا المنظور ركز المتدخلون على البرامج التنموية التي مست مناطق الظل لتغطية وتوفير الحاجيات الحيوية والضرورية للساكنة وما كان لها من أثر ايجابي في حفظ كرامة المواطن.

كما تم التطرق الى ملف الاستثمار ومحاربة كل أشكال البيروقراطية بالإضافة إلى العراقيل التي عطلت عديد المشاريع الاستثمارية خلال سنوات سابقة.

وتمت الإشارة بهذا الخصوص إلى تحدي إنشاء نسيج صناعي حيوي بولايات الجنوب من خلال التركيز على الإمكانيات التي تتوفر عليها تلك المناطق بما فيها وفرة العقار وموارد طبيعية متنوعة مع استغلال تميز ولايات الجنوب بتراث سياحي وثقافي هام لتنشيط السياحة الصحراوية.

وقد تم بالمناسبة الكشف عن أزيد من 3000 مشروع مبرمج عبر ولايات الجنوب من بينها 872 بمناطق الظل بالإضافة إلى أزيد من 17000 مشروع تنموي تجاوزت نسبة الأشغال بها 96 بالمائة على مستوى الهضاب العليا.

وخلال هذه المداخلات تم التنويه بالبرامج التأهيلية الخاصة التي أقرها الرئيس تبون لفائدة ولايتي خنشلة وتيسمسيلت وشملت تمويلا بقيمة 213 مليار دج مما سيسمح برفع مستوى تهيئة الاقاليم وتحسين مستوى معيشة الساكنة.