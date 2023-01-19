آفاق واعدة خلال سنة 2023

تطمح وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية لرفع إنتاج الصيد البحري إلى 142 ألف طن بحلول سنة 2024.

وفي كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء الحكومة-الولاة الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بقصر الأمم، تحت شعار "التنمية المحلية : تقييم وآفاق"، أوضح وزير القطاع هشام سفيان صلواتشي أن تجسيد هذا الهدف سيتم من خلال عدة خطوات، على رأسها الاستمرار في تعزيز أسطول الصيد البحري وتأهيله لاسيما بناء سفن كبيرة الحجم، وتشجيع الصيد في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى كموريتانيا وليبيا وغينيا بيساو في إطار اتفاقيات.

كما يجب، لبلوغ هذا الهدف، عصرنة وتحديث تسيير موانئ الصيد البحري لرفع الإنتاج الصيدي وتحسين ظروف ممارسة نشاطات الصيد البحري, تهيئة مواقع الرسو الخاصة بسفن الصيد التقليدي، إضافة إلى إنشاء مزرعة لتسمين التونة الحمراء في إطار الشراكة مع متعاملين أجانب مما يساهم في الرفع من القيمة المضافة للقطاع، يضيف الوزير.

وتابع يقول بخصوص الصيد في أعالي البحار، أن "الجزائر تمكنت بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية، من رفع حصتها من التونة الحمراء الحية على المستوى الدولي، من 1655 طن إلى 2023 طن أي بزيادة كمية قدرها 368 طن ما يعادل نسبة نمو 22,23 بالمائة، من خلال مشاركة الوفد التقني الجزائري في أشغال اجتماع المنظمة الدولية لحماية التونة الحمراء في دورته غير العادية رقم 23 بالبرتغال من 14 إلى 21 نوفمبر 2022، حيث تعتبر أكبر حصة تحصلت عليها الجزائر منذ انضمامها إلى هذه المنظمة سنة 2003".

أما في مجال تربية المائيات، يستهدف القطاع، حسب صلواتشي، رفع الإنتاج إلى 24 ألف طن في آفاق 2024.

ولبلوغ هذا الهدف، يعمل القطاع على تهيئة مناطق النشاطات الخاصة بتربية المائيات ومنح الأوعية العقارية للمستثمرين، إنشاء وحدات لإنتاج صغار الأسماك البحرية والقارية من خلال منح الأوعية العقارية, تعميم المزارع ذات الانتاج المكثف في الولايات ذات المؤهلات من أجل ترقية الاستزراع المائي, إنشاء أقطاب لتربية المائيات البحرية والقارية, إلى جانب المرافقة المالية للاستثمارات وتحسين القروض الخاصة بالاستغلال وكذا تنويع مصادر التمويل, وكذا تعزيز شبكة توزيع وتسويق منتجات هذه الشعبة, وفقا للوزير.

وفي هذا الإطار، لفت صلواتشي إلى أن قطاعه يسعى إلى تعميم مشاريع إنتاج أسماك القاجوج الملكي وذئب البحر بالأقفاص العائمة بالبحر، لتصل إلى 14 ولاية ساحلية آفاق سنة 2024، مقابل 9 ولايات حاليا.

أما بالنسبة لسمك البلطي (تيلابيا) فإن الهدف محدد يتمثل في تجسيد مشاريع جديدة لبلوغ انتاج 5000 طن بحلول 2024.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية للمنتجات الصيدية، أكد صلواتشي أن العمل جار لمرافقة انجاز 5 وحدات جديدة في افاق سنة 2024، مذكرا أن الجزائر تحوز على 16 وحدة بطاقة إنتاجية إجمالية تفوق 20 ألف طن سنويا.