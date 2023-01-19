"الخضر" يجرون حصة تدريبية دون عبد اللاوي وذبيح

أجرت عناصر المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم حصة تدريبية، مساء اليوم الخميس، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، بمشاركة جميع اللاعبين ما عدا ثنائي الدفاع : أيوب عبد اللاوي وشعيب ذبيح بسبب معاناتهما من الإصابة, وذلك قبل 48 ساعة عن المباراة أمام الموزمبيق، والمقررة يوم السبت على (20:00) بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي (الجزائر العاصمة)، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الاولى للبطولة الإفريقية للأمم للمحليين-2022 "شان-2022" (المؤجلة الى 2023) التي تحتضنها الجزائر من 13 يناير إلى 4 فبراير.

واكتفى الثنائي عبد اللاوي (قلب الدفاع وقائد الفريق) وذبيح (ظهير أيسر) بالتدرب على مستوى القاعة الرياضية التابعة للمركز الفني الوطني، رفقة المحضر البدني للمنتخب.

وإذا كانت إصابة مدافع مولودية الجزائر، شعيب ذبيح، على مستوى أوتار الركبة لا تدعو الى القلق، فإن "صخرة" دفاع اتحاد الجزائر، أيوب عبد اللاوي، ما يزال يعاني من آلام في الكاحل والتي قد تبعده، ليس فقط عن لقاء الموزمبيق، بل ربما عن مباراة ربع النهائي.

وكان هذا الثنائي، تعرض إلى الإصابة خلال المقابلة الأخيرة لـ"الخضر" أمام إثيوبيا (فوز 1-0) التي جرت يوم الثلاثاء لحساب الجولة الثانية.

وقبل الشروع في الحصة التدريبية التي جرت مساء اليوم الخميس، شاهدت العناصر الوطنية حصة فيديو، بمعية الناخب الوطني مجيد بوقرة، بهدف الوقوف على أهم النقاط المتعلقة بأدائهم من جهة، ودراسة نقاط قوة وضعف المنافس المقبل، منتخب "الماباس" الموزمبيقي، من جهة أخرى.

كما خصصت منطقة مختلطة لوسائل الإعلام، قبيل انطلاق الحصة التدريبية، من أجل أخذ تصريحات بعض اللاعبين، على غرار هواري بعوش، أكرم جحنيط، أيوب غزالة ومحمد إسلام بلخير.

هذا، وستخوض التشكيلة الجزائرية المحلية، مساء غد الجمعة، آخر حصة تدريبية لها على (18:30)، عشية المباراة أمام الموزمبيق.

ومعلوم أن زملاء مختار بلخيثر، يتصدرون المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفضل انتصارين أمام ليبيا (1-0) في الجولة الأولى يوم الجمعة، وأمام إثيوبيا (1-0) أول أمس الثلاثاء، وهو ما سمح لهم بضمان التأهل الى الدور ربع النهائي من "شان-2022".

ويحتل الموزمبيق الصف الثاني بأربع نقاط، متبوعا بإثيوبيا (1ن) في الصف الثالث، أما ليبيا، التي تغادر الدورة مبكرا، فتتذيل ترتيب المجموعة الأولى دون رصيد.

وعن نفس الجولة، تلتقي ليبيا بإثيوبيا يوم السبت على (20:00) بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وتجرى الطبعة السابعة من "الشان" في كل ملاعب: نيلسون مانديلا (الجزائر العاصمة)، ميلود هدفي (وهران)، الشهيد حملاوي (قسنطينة) و 19 ماي 1956 (عنابة).