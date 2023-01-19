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أربع بلديات في غرب سكيكدة بدون كهرباء

مجتمع
19 جانفي 2023 ()
عباس فلوري
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تسببت الأحوال الجوية التي شهدتها مساء اليوم الخميس المنطقة الغربية من ولاية سكيكدة، في سقوط بمنطقة الطرس عمود كهربائي للخط الرئيسي 30 كيلو فولط لمنطقة الزيتونة من المحطة الرئيسية 30/60 كيلوواط المتواجد بالقل أدى إلى انقطاع الكهرباء بأربع بلدية  وهي خناق مايون, قنواع اولاد عطية  ووادي الزهور وهذه المناطق تعرف تساقط كبير للثلوج ، وحسب بيان مديرية توزيع الكهرباء والغاز قد سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية والمقاولات المعتمدة لديها من اجل تصليح الأضرار وإعادة التموين بالكهرباء للبلديات المعنية  التي تعرف  برودة  قارسة.

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