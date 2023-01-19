أربع بلديات في غرب سكيكدة بدون كهرباء

تسببت الأحوال الجوية التي شهدتها مساء اليوم الخميس المنطقة الغربية من ولاية سكيكدة، في سقوط بمنطقة الطرس عمود كهربائي للخط الرئيسي 30 كيلو فولط لمنطقة الزيتونة من المحطة الرئيسية 30/60 كيلوواط المتواجد بالقل أدى إلى انقطاع الكهرباء بأربع بلدية وهي خناق مايون, قنواع اولاد عطية ووادي الزهور وهذه المناطق تعرف تساقط كبير للثلوج ، وحسب بيان مديرية توزيع الكهرباء والغاز قد سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية والمقاولات المعتمدة لديها من اجل تصليح الأضرار وإعادة التموين بالكهرباء للبلديات المعنية التي تعرف برودة قارسة.