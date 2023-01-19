إيداع ثلاثة مروجين رهن الحبس بسكيكدة

تمكن امن دائرة سكيكدة اليوم الخميس من توقيف 3 أشخاص 23-39 سنة وحجز 1724 قرص مهلوس من نوع وحسب البيان الصادر عن خلية الصحافة لأمن سكيكدة فان عناصر الشرطة القضائية قد رصدوا نشاط أفراد العصابة ، حيث تبين أن عناصر العصابة استغلالها طاولة لبيع الأحذية ومحل تجاري بذات بوسط مدينة سكيكدة كغطاء للتضليل حي لا ينكشف أمرها لكن مصالح الأمن بالتنسيق مع النيابة المختصة داهمت المكان وأوقفت ثلاثة أفراد من عناصر العصابة وحجز كمية معتبرة من المهلوسات، كانت بحوزة المشتبه فيهم والتمشيط الدقيق للمحل والطاولة وعلب الأحذية التي يستعملونها في ترويج سمومهم تم العثور على كمية تقدر بـ1536 كبسولة من يبلغ ما تم حجزه إلى 1724 كبسولة يقدموا أمام النيابة المختصة عن طريق المثول الفوري حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.