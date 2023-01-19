عين قزام: حجز كمية كبيرة من الزيت موجهة للمضاربة

تم حجز كمية 42000 لتر من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة و توقيف شخصين متورطين.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة عين قزام، مساء اليوم، فانه "تم ضبط الموقوفين على متن شاحنة مقطورة محملة بهذه الكمية من زيت المائدة .

كما تم متابعتهم بموجب طلب افتتاحي للسيد قاضي التحقيق و قد تم إيداع الاثنين الحبس المؤقت وحجز البضاعة ووسيلة النقل في ما يزال التحقيق جاري للوصول الى 3 أشخاص آخرين متواجدين حاليا في حالة فرار ".

ومن جهة اخرى، افاد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين قزام الراي العام بأن توقيف الشخصين يأتي في إطار مواصلة محاربة ومكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.