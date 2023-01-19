محرز يقلب الطاولة

قلب مانشستر سيتي تأخره بهدفين إلى انتصار مثير (4-2) على ضيفه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الخميس على ملعب الاتحاد، في مباراة مؤجلة عن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية السيتي: جوليان ألفاريز (51) وإيرلينج هالاند (53) ورياض محرز (63 - 90)، بينما أحرز ثنائية السبيرز: ديان كولوسيفسكي (44) وإيمرسون (45).

وبهذه النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد توتنهام عند 33 نقطة، في المركز الخامس.

وظهر السبيرز هجوميا للمرة الأولى، في الدقيقة 27، بتسديدة من رويال من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وكاد السيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 39، بتصويبة أرضية قوية من لويس، اصطدمت بسون وغيرت اتجاهها، لكن لوريس تألق في التصدي لها.

وأحرز الفريق اللندني هدفه الأول، في الدقيقة 45، بعدما مرر إديرسون كرة بعيدة عن متناول رودريجو، الذي أخطأ بدوره في تمريرها، ليفتكها كولوسيفسكي ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وسرعان ما أضاف توتنهام الهدف الثاني، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما افتك كين كرة من رودريجو وسددها قوية فتصدى لها إديرسون أولا، وتابعها إيمرسون برأسية سكنت الشباك.

وقلص السيتي الفارق في الدقيقة 51، بعدما أخطأ لوريس في إبعاد كرة عرضية، ليتابعها ألفاريز بتسديدة في المرمى.

ومباشرة سجل السيتي هدف التعادل في الدقيقة 54، بعدما تلقى محرز بينية، ليمرر الكرة إلى هالاند الذي وضعها برأسه في الشباك.

وأهدر توتنهام فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 60، بعد انطلاقة مميزة من كولوسيفسكي في الجانب الأيمن، قبل أن يرسل عرضية أرضية تجاه بيريسيتش الخالي من الرقابة، ليسدد كرة مباشرة اصطدمت بقدم ريكو لويس ثم ارتطمت بالقائم.

وأحرز السيتي الهدف الثالث في الدقيقة 63، بعد توغل من محرز في الجانب الأيمن للمنطقة، تلاعب خلاله بديفيز وسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة سكنت شباك لوريس.

وأطلق السيتي رصاصة الرحمة على السبيرز في الدقيقة 90، بعدما أرسل إديرسون كرة بينية، أخطأ لينجليت في ترويضها ليفتكها محرز وينفرد بلوريس ويسدد في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض (4-2).