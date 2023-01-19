أمطار ورياح على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة قد تصل كميتها 30 ملم مع هبوب رياح قوية على عدة ولايات بوسط وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة (أصفر) أن أمطارا غزيرة ستتساقط بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، ڤالمة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، بومرداس، البويرة، البليدة، عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف.

وحذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية قد تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة على ولايات عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف.