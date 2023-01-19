الثلوج تغلق هذه الطرق

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" اليوم الجمعة إلى وجود عدة طرق وطنية مغلقة في وجه حركة المرور أو المرور بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت "طريقي" إن هناك طرق ولائية ووطنية مغلقة بولاية تيزي وزو بسبب تراكم الثلوج وذكرت في تحديث لها الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو وبالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية ايبدرارن والوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

أما في ولاية البويرة فقد أغلق تراكم الثلوج في المرتفعات الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو بولاية البويرة وإفرحونن بولاية تيزي وزو، بالتحديد على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلديتي الصحاريج التابعة لإقليم ولاية البويرة وعين الحمام بولاية تيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية الصحاريج والوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف بولاية تيزي وزو عند منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.