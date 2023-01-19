أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من حالة من التفاؤل في الأسواق حول تعافي الطلب في الصين، بعد استئناف الأنشطة مع افتتاح الاقتصاد.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44 بالمائة إلى 86.54 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21 بالمائة إلى 80.50 دولار للبرميل.

وقال تشارو تشانانا، المحلل الاستراتيجي في "ساكسو ماركتس" ومقرها سنغافورة، إن "الأسعار ارتفعت مع استمرار التفاؤل بشأن الصيني، وبحسب تقارير فإن أعباء الإصابات بفيروس كورونا في الصين قد بلغ ذروته، الأمر الذي يعزز التفاؤل حول الطلب".