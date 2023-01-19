مراد: رئيس الجمهورية قدم الدعم للولاة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، أن لقاء الحكومة-الولاة، كان ثريا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي قدم كل الدعم لولاة الجمهورية من أجل تفعيل دورهم في الميدان.

وفي كلمة له على هامش اختتام لقاء الحكومة-الولاة، اعتبر مراد، أن اللقاء الذي جاء تحت شعار " التنمية المحلية، تقييم وآفاق"، كان فرصة أخرى ليدرك ولاة الجمهورية حجم الدعم والتأييد الذين يحظون به من قبل رئيس الجمهورية، بغرض تفعيل دورهم في الميدان.

وقال في ذات الصدد، أن "الوالي مطالب بالبحث عن سبل خلق الثورة في ولايته وتثمين كل قدراتها"، مشيرا إلى أن "اللقاء في حد ذاته جاء كتقييم مرحلي للوصول بالتنمية المحلية عبر مختلف ولايات الوطن إلى مستويات أفضل مما هي عليه الآن خاصة وأن جلها تمتلك المؤهلات والإمكانات اللازمة لذلك".

وعاد مراد إلى توصيات اللقاء الأخير للحكومة -الولاة، والذي كان في سبتمبر المنصرم، حيث أكد أنه " بناء على تلك التوصيات تم اليوم تقييم الآداء المنجز، دون انتظار أن تمر سنة كاملة للوقوف على ما تم إنجازه، تفاديا لأي أخطاء محتملة في السياسات التي تم اعتمادها للتكفل بالانشغالات المطروحة".

ودعا الوزير "رؤساء المجالس الشعبية الولائية أيضا إلى لعب دورهم كما يجب لتثمين قدرات الولاية، والنهوض بالتنمية المحلية، مع تحرير المبادرة في مختلف القطاعات، بغية تلبية تطلعات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات".

وفيما يخص ملف مناطق الظل، قال مراد، إن "الفترة الأخيرة عرفت تحسنا ملحوظا بالنسبة للمستوى المعيشي لساكنة تلك المناطق، وقد شمل هذا التحسن قرابة 6 ملايين مواطن كأقل تقدير ".