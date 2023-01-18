الصحة العالمية: ارتفاع في عدد الوفيات بكورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفع بنسبة 20 بالمائة في الفترة ما بين 19 ديسمبر و15 جانفي الجاري مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة ووصلت إلى 53.000 حالة وفاة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه "في آخر 28 يومًا (من 19 ديسمبر 2022 إلى 15 جانفي 2023)، تم الإبلاغ عما يقرب من 13 مليون حالة إصابة وما يقرب من 53000 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم، بانخفاض قدره 7 بالمائة في الإصابات وزيادة بنسبة 20 بالمائة في الوفيات، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة".

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة وفاة و2.8 مليون حالة إصابة جديدة في الفترة من 9 إلى 15 جانفي فقط.

وحسب البيان فإنه حتى 15 جانفي الجاري، تم تسجيل أكثر من 662 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، فيما توفي أكثر من 6.7 مليون شخص بالمرض.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة الصحة العالمية، الصين بتقديم المزيد من المعلومات عن وضع كوفيد لديها، بعد أن سجلت البلاد نحو 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال فترة تزيد عن الشهر قليلا.