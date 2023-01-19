غلاء البيض سببه عزوف المربين عن تربية الدجاج الأحمر

توقع الهادي تابحيرت الأمين العام الوطني للمجلس المهني المشترك لتربية الدواجن، أن يصل سعر البيض إلى مستويات قياسية، وكنا ننتظر ارتفاع الأسعار بسبب الأمراض، غلاء الأعلاف وعزوف المربين عن تربية الدجاج الأحمر.

وكشف الهادي تابحيرت في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، اليوم الجمعة، أن "تكلفة البيضة الواحدة لدى الفلاح المربي تقدر بـ 14 دج (420 دج للصفيحة) وسعر بيعها يصل 520 دج، وبعد تدخل العديد من الوسطاء تصل إلى المستهلك بالسعر المتداول حاليا، مفيدا أن الفلاحون المربون للدجاج الأحمر ممن تكبدوا خسائر كبيرة، لم يستطيعوا استئناف نشاطهم، وهو ما يسبب اختلالات في التوازن بين العرض والطلب، ونتخوف من عزوف الفلاحين عن تربية الدجاج الأحمر لما له من تداعيات على الأسعار في المدى المتوسط بعد رمضان".

وقال الأمين العام الوطني للمجلس المهني المشترك لتربية الدواجن، أن "السعر العادل لصفيحة البيض يتراوح بين 480 و500 دج، وهو السعر الذي يخدم جميع الأطراف وقد يكون مناسبا بالنسبة للمستهلك النهائي".

و"نأمل أن تستقر أسعار البيض في مستويات تلائم الجميع على مدار أشهر السنة، وحتى تكون الأسعار ملائمة، السوق الجزائرية بحاجة إلى ثلاثمائة وخمسين ألف (350000) من أمهات الدجاج الأحمر ويضاف إلى هذا العدد 10 بالمائة منه كاحتياط ...وبالتالي من المهم جدا التحكم في العدد 350 ألف من أمهات الدجاج الأحمر"، حسب ذات المتحدث.

وأكد ذات المسؤول، "نحن كمجلس يمكننا التواصل مع الفلاحين بضرورة تخفيض الأسعار، ولكن نتخوف من العزوف عن نشاط تربية الدجاج الأحمر، لما له من تأثير على أسعار البيض، وكي لا نقع في هذا الأشكال شجعنا الفلاحين على العودة إلى النشاط، وننادي إلى منح تسهيلات للحصول على قروض، تأمين وتوفير الأدوية بأسعار مقبولة.

ونتوقع انخفاض أسعار البيض خلال رمضان، لأن المستهلك الجزائري لا يستهلك البيض بكثرة خلال الشهر الفضيل.