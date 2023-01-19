الإطاحة بعصابة أحياء خطيرة في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مُمثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بسيدي امحمد، من توقيف عصابة أحياء خطيرة تتكون من 16 شخصا وحجز كمية معتبرة من المخدرات.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أنها عالجت قضايا متفرّقة متعلّقة بـمحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إنشاء والانخراط في عصابة أحياء مع الاعتداء الجسدي مع الغير وتعريض حياتهم للخطر، الإخلال بالسكينة العامة وزرع الرعب في وسط محيط سكني شعبي، الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمخدرات الصلبة.

وتمكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف 16 مشتبها فيهم متورطون في هذه القضايا، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر، كما تم ضبط و حجز 14 سلاح أبيض محظور من مختلف الأحجام والأصناف، قارورة غاز مسيلة للدموع، 300 غرام من المخدرات القنب الهندي، 100 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين.

كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قُدر بــ 140 مليون سنتيم جزائري، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قُدر بـ 410 جنيه، 11 هاتف نقال، ميزانين إلكترونيين.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا.