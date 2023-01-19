الشان: انطباعات بوﭬرة وقندوز حول مباراة الموزمبيق

عقد صباح اليوم الجمعة، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم مجيد بوﭬرة ندوة صحفية رفقة الحارس ألكسيس قندوز وذلك للحديث عن المواجهة الثالثة أمام منتخب موزمبيق غدا السبت بملعب " نيسلون مانديلا " ببراقي بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وقال الماجيك:"هدفنا الفوز وإنهاء الدور الأول في الصدارة، اللاعبين استرجعوا لياقتهم وينتظرون بفارغ الصبر للتأكيد وأضاف:" سنرى غدا ما إذ كانت هناك تغييرات، على العموم مهما يكون فاللاعبين الذين سيشاركون لديهم كل الإمكانيات ليكونوا أساسيين".

من جهته الحارس المتألق في هذه البطولة ألكسيس قندوز أوضح:" لدينا مجموعة جيدة، تركيزنا كبير على لقاء الغد، هدفنا الفوز وإنهاء المرحلة الأولى في الريادة".

وعرج المدرب بوﭬرة على الإصابات الموجودة على مستوى التعداد وكشف بأن أيوب عبد اللاوي لن يكون حاضرا غدا بسبب معاناته من إصابة أما شعيب ذبيح فهو يتعافي بشكل تدريجي وسيكون جاهزا الأسبوع المقبل".

وبخصوص المواجهة أمام موزمبيق قال بوﭬـي:" نعرف منتخبهم جيدا، إنه منتخب منضبط تكتيكيا، بشكل ممتاز أمام ليبيا وأثيوبيا، من جهتنا نحن مركزون جيدا ونحن جاهزون لكل الوضعيات".

يذكر أن المنتخب الجزائري، من تأهله إلى الدور المقبل عقب فوزين أمام ليبيا وأثيوبيا، بالفوز في كل مواجهة بهدف دون رّد من توقيع أيمن محيوص.