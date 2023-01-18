زيلينسكي يناشد الغرب تزويده بهذا السلاح

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، نداءً مباشرًا لإرسال دبابات لبلاده في محادثات أزمة شارك فيها عشرات من الحلفاء الغربيين في جنوب ألمانيا.

وتعهدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالفعل بإرسال المزيد من الأسلحة.

لكن زيلينسكي قال لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية: "الإعراب عن الشكر لا يماثل تقديم مئات الدبابات".

وتتعرض ألمانيا على وجه الخصوص لضغوط متزايدة لإرسال دباباتها من طراز ليوبارد 2، والسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الخاصة بها.

وبموجب القانون الألماني، يتعين على الحكومة في برلين منح الإذن قبل أن تلتزم دول مثل بولندا أو فنلندا بإعادة تصدير الدبابات.

وتجمع وزراء دفاع من أكثر من 50 دولة في القاعدة الجوية يوم الجمعة، بعد يوم من تعهد عدة دول بمزيد من المعدات لمساعدة أوكرانيا في صد مزيد من الحملات الروسية. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الوقت قد حان "لبذل المزيد من الجهود".

وبعد ما يقرب من 11 شهرًا من الحرب الروسية في أوكرانيا، تعتقد شخصيات عسكرية في الناتو أن موسكو تخطط لشن هجوم في الربيع مع تعزيز أعداد القوات عن طريق تعبئة جزئية منذ نهاية سبتمبر.