التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر وموريتانيا

تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومنظمة أرباب العمل الموريتانية، وهذا على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشط، حسبما علم اليوم الجمعة لدى منظمة رجال الأعمال الجزائرية.

وحسب نفس المصدر، قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد.

يذكر أن مراسم التوقيع على الاتفاقية تمت على هامش معرض المنتجات الجزائرية الذي سيتواصل إلى غاية 24 يناير الحالي، بهدف "التعريف بالمنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية بمختلف قطاعاتها الاقتصادية وكذا الترويج لها في هذا البلد الشقيق"، حسب وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية تحت رعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات، على مستوى قصر المؤتمرات في نواكشوط بمشاركة 150 شركة تمثل قطاعات الصناعة الغذائية والخدمات والهندسة الميكانيكية وصناعة الصلب والحديد والمعادن وكذا الطاقة والكيمياء والبتروكيمياء والصناعات الكهربائية والالكترونية.

كما تشارك شركات تنشط في البناء ومعداته والمنسوجات والجلد والملابس الجاهزة في هذه الطبعة الخامسة من معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط.