جيجل: الشروع في نقل الحديد الخام عبر القطار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الجمعة، الشروع في نقل الحديد الخام بين مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب وميناء جن جن بجيجل عبر القطار.

وجاء في بيان الشركة "تشرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في نقل الحديد الخام على خط السكة الحديدية الرابط بين ميناء جن جن ومركب الحديد والصلب للشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)، بداية من يوم غد السبت 21 جانفي 2023".

وأضاف بيان الشركة "تأتي هذه العملية بعد تجارب تقنية تمّـت سابقا على هذا الخط الذي يمتد على مسافة طولها 50 كلم، وبعد اجتماع تقني، تمّ يوم الخميس 19 جانفي 2023، ضم كافة الأطراف المعنية، لاسيما إطارات ومسؤولي ميناء جن جن وإطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الجزائرية القطرية للصلب والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية".

وحسب ذات الشركة فإنه سيتم في مرحلة أولى برمجة قطارين يوميا بسعة 60 مقطورة، بطاقة شحن تقدّر بـثلاثة آلاف طن يوميا، مع العلم أنّ البرنامج السنوي الذي تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين يصل في مرحلة أولى إلى مليوني طن، مع إمكانية رفعه إلى ثلاثة ملايين طن، بحسب تطور ظروف استغلال الخط السككي الرابط ما بين الميناء والمركب.

وسيسمح دخول هذا الخط حيز الخدمة، بتخفيف الضغط على الطريق الرابط بين جيجل والميلية، ناهيك عن آثاره الإيجابية على البيئة في المنطقة.