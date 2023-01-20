تعادل سلبي بين موريتانيا وأنغولا

انتهت المقابلة التي جمعت بين المنتخب الموريتاني ونظيره الأنغولي، اليوم الجمعة، على ملعب ميلود هدفي في وهران بالتعادل السلبي.

ولم ينجح لاعبو المنتخبين في الوصول إلى الشباك رغم بعض الفرص السانحة للطرفين، ما يجعل حسابات التأهل في المجموعة الرابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين مفتوحة على كل الاحتمالات.

ورفعت أنغولا رصيدها إلى نقطتين، فيما سجلت موريتانيا أول نقطة في المنافسة، وهو نفس رصيد مالي.

للتذكير تتكون المجموعة من ثلاث منتخبات يتأهل منها صاحب الصدارة إلى ربع النهائي، حيث ستكون المواجهة الأخيرة بين مالي وموريتانيا حاسمة للتعرف على هوية المتأهل.