القبض على 11 متهما بارتكاب جريمة قتل بالبليدة

ألقى عناصر الأمن بدائرة مفتاح في البليدة نهاية الأسبوع، القبض على 11 شخصا تسببوا في مقتل شخص ونشر حالة رعب بين سكان أحد الأحياء الشعبية، كما تم حجز أداة الجريمة وأسلحة وألعاب نارية استعملت خلال الشجار العنيف.

كشفت المعلومات الأمنية أن عصابتين اختلفتا على سوق بيع الممنوعات من مهلوسات ومواد مخدرة ليتطور الأمر وينحرف إلى شجار خطير، استعمل فيه أفراد العصابتين أسلحة ممنوعة وتقاذفوا بالألعاب النارية وتراشقوا بالحجارة، ناشرين حالات رعب وخوف بين الجيران ما فرض عليهم حظر تجوال.

ولم تنته تلك الفوضى إلا بارتكاب جريمة قتل استدعت تدخل عناصر الأمن الذين سارعوا إلى تطويق مكان الشجار والقبض على 11 شخصا وحجز نحو 30 سلاحا أبيضا بما فيهم أداه الجريمة، وتم على إثرها تحويلهم على المحكمة لاتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم في انتظار محاكمتهم لاحقا.